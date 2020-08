Geert Meyfroidt: “We gaan nog lang met dit virus moeten leven. Moeten ervoor zorgen dat mensen het volhouden” LH

26 augustus 2020

18u18

Bron: Belga 6 De eerste lockdown in het kader van het coronavirus was absoluut onvermijdelijk, maar nu moeten de maatregelen gerichter kunnen. Dat zegt professor dr. Geert Meyfroidt, intensieve-zorgarts in het UZ Leuven. “We gaan nog lang met dit virus moeten leven. We moeten er ook voor zorgen dat mensen het volhouden."

Gezondheids- en welzijnseconoom Lieven Annemans (UGent en VUB) breekt in een opiniestuk op VRT NWS en HLN een lans voor "een terugkeer naar het gezond verstand". Volgens Annemans is de slinger doorgeslagen en worden maatregelen genomen tegen het coronavirus "waarvan de logica ontbreekt". Hij verwijst onder meer naar de - in veel gemeenten - algemene mondmaskerplicht, ook 's nachts in een lege straat of bij een eenzame boswandeling. Bovendien staat de behandeling van Covid-19 veel beter op punt dan in het begin en daalt de sterftekans, zegt hij.

Dat laatste lijkt te kloppen, zegt professor dr. Geert Meyfroidt aan Belga, nadat hij eerder ook aan De Standaard een interview gaf. "We menen dat te kunnen concluderen uit de gegevens die we hebben, maar het wordt nog onderzocht. In elk geval is dat wat we verwachten", zegt hij. Onder meer het gebruik van bloedverdunners en corticosteroïden, maakt een verschil.

Of dat mogelijk lagere sterftecijfer ook een reden is om alle maatregelen te versoepelen, wil Meyfroidt niet gezegd hebben. "Mensen die op intensieve zorgen terechtkomen, worden nog altijd even ziek", benadrukt hij. Bovendien blijft het sowieso belangrijk om handhygiëne toe te passen en buitenshuis een mondmasker te dragen.

Maar andere maatregelen worden best afgetoetst op proportionaliteit, zegt Meyfroidt, "omdat we nog lang met het virus zullen moeten leven". "We moeten ervoor zorgen dat mensen het volhouden", klinkt het, "waarmee ik niet wil zeggen dat de mensen binnen de GEES daar niet over zouden nadenken".

De professor blijft hoe dan ook pal achter de lockdown van dit voorjaar staan. "Die was onvermijdelijk om de ziekenhuizen niet te overbelasten. Maar nu kunnen we gerichter te werk gaan.”

