Geert Meyfroidt: “Stilaan bekijken hoe gewone activiteiten in ziekenhuizen heropgestart kunnen worden”

24 april 2020

17u11

Als het aantal coronapatiënten op de intensieve zorgen blijft afnemen, wordt het tijd om te bekijken hoe de normale activiteiten in de ziekenhuizen kunnen worden hervat. Dat zegt de voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde Geert Meyfroidt vandaag.

Het aantal coronapatiënten op de intensieve zorgen neemt al enkele dagen af, en ook het aantal patiënten dat in de ziekenhuizen wordt opgenomen daalt. In de voorbije 24 uur waren er 210 nieuwe opnames in de ziekenhuizen, 172 minder dan een dag eerder. Van de 4.355 opgenomen patiënten liggen er 970 op intensieve zorgen (-23), 681 van hen worden beademd.

"Het aantal Covid-19-patiënten op de intensieve zorgen zakt, maar het zakt traag. Het gaat om heel zieke mensen die soms een terugval kennen. Positief is wel dat de proportie beademde patiënten afneemt, wat betekent dat er wel wat mensen zijn die nadat ze beademd moeten worden, nog een tijdje op de intensieve zorgen blijven", aldus Meyfroidt. Hij benadrukt dat er ook nog wel wat patiënten een ECMO-machine nodig hebben, een hart-longmachine die ingezet kan worden wanneer de gewone beademing niet voldoende is.

Het belangrijkste is dat we geen overbelasting van de ziekenhuizen hebben gezien zoals dat wel in Italië is gebeurd Geert Meyfroidt

"Het belangrijkste is dat de ziekenhuizen het werk onder controle hebben. Intensieve zorg-afdelingen zijn gemaakt om zwaar zieke patiënten te verzorgen en het belangrijkste is dat we geen overbelasting van de ziekenhuizen hebben gezien zoals dat wel in Italië is gebeurd", aldus de arts.

Meyfroidt benadrukt ook dat de huidige situatie in de ziekenhuizen niet onbeperkt kan worden behouden. "Als de cijfers blijven zakken is het de eerste prioriteit om te bekijken hoe zo snel mogelijk de normale zorg heropgestart kan worden", aldus Meyfroidt. Vandaag zijn niet-dringende interventies in de ziekenhuizen nog verboden, en het is ook aan de overheid om groen licht te geven om weer andere activiteiten op te starten.

Reservepersoneel

Ook waarschuwt de arts dat er nog pieken van aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gaan volgen als de beperkende maatregelen versoepeld worden. “De ziekenhuizen blijven zich daarvoor klaar houden. Er zullen minder Covid-patiënten zijn en er zal dus meer ruimte zijn voor andere activiteiten, maar de ziekenhuizen zullen ook een reserve houden in het personeel om die pieken op te vangen”, zegt hij. “Het voordeel is dat de mensen ondertussen zijn opgeleid en ervaring hebben opgedaan.”

