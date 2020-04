Geert Meyfroidt: “Genoeg bedden, maar intensieve zorgen nog niet klaar voor nieuwe toeloop” LH

08 april 2020

15u20

Bron: Belga 4 De afdelingen intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen hebben nog altijd genoeg bedden, maar zijn nog niet klaar voor een nieuwe toestroom van coronapatiënten. "Die verwachten we niet als de maatregelen aanhouden, maar als we nu de terrassen weer openen, gaat die toestroom wel komen", zegt Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde.

Geert Meyfroidt is staflid van de intensieve zorg in het UZ Leuven, en ziet dat coronapatiënten op de intensieve zorg er voor een langere tijd liggen. "Het gaat om een verblijfsduur van drie weken of langer. Mensen die er nu liggen, zullen er binnen twee weken dus nog liggen", zegt hij. Door de lange verblijfsduur is de eerste piek aan coronapatiënten dus eerder een soort plateau.

Dat er nog altijd voldoende bedden op intensieve zorgen zijn, komt doordat de bevolking de coronamaatregelen goed naleeft. Momenteel komen er ook minder nieuwe patiënten binnen op de intensieve zorg, maar toch zou het volgens Meyfroidt niet verstandig zijn om de maatregelen nu al af te bouwen. "Vooraleer je dat doet, moet je ervoor zorgen dat het ziekenhuissysteem er klaar voor is", zegt hij.

