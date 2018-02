Geert Hoste wijst Theo Francken op noodzaak instituut voor mensenrechten Redactie

19 februari 2018

09u53

Bron: De Morgen, VRTNWS 0 Comedian Geert Hoste wil in alle ernst, in zijn hoedanigheid van ambassadeur van Amnesty International, een hartig woordje wisselen met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). In een opiniestuk in De Morgen en op vrtnws doet Hoste uit de doeken waarom ons land nood heeft aan een mensenrechteninstituut, een initiatief dat volgens de staatssecretaris een streng asielbeleid in de weg zou staan.

"Francken drijft op vooroordelen over het mensenrechteninstituut", oordeelt Hoste. Recent pleitte Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten, voor dergelijk instituut dat "bij elk wetsvoorstel of wetsontwerp zou kunnen nagaan of het om een evenwichtige tekst gaat, of de mensenrechten niet te zeer worden aangetast".

Francken reageerde op Twitter weigerachtig. "Als dàt de bedoeling is, mag het Mensenrechteninstituut er zéker niet komen. Met zo’n instelling was geen enkele strengere migratiewet sinds 2001 gepasseerd. Neen, dank u."

Zo'n mensenrechteninstituut is geen follietje van een clubje van wereldverbeteraars Geert Hoste

Hoste meent dat er misverstanden bestaan rond de oprichting van het mensenrechteninstituut. "Dat is geen follietje van een clubje van wereldverbeteraars", stelt hij.

Waarna Hoste aanhaalt dat hij de voorbije jaren met veel politici over zo'n instituut heeft gesproken. Hij herinnert eraan dat de regering en de regeringspartijen in 2014 beloofden werk te zullen maken van het instituut. Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) maakte er bij haar aantreden vorig jaar zelfs een speerpunt van. Een start eind dit jaar, bij de 70ste verjaardag van het Mensenrechtenverdrag, is volgens Hoste haalbaar. "Justitieminister Geens en zijn kabinet werken eraan, samen met het kabinet van Demir".

Beleidsmakers helpen, niet tegenwerken

Hoste herinnert er ook aan dat de VN-lidstaten in 1993 overeenkwamen dat een mensenrechteninstituut gewenst en nodig is in alle lidstaten. Zo zijn er al 22 in Europa, maar niet in ons land, wat België elk jaar op een blaam van de mensenrechtenraad van de VN komt te staan.

Hij wijst er daarnaast op dat zo'n instituut de bedoeling heeft beleidsmakers te helpen en te inspireren, en niet zoals Francken vreest om stokken in de wielen te steken.

Tot slot spoort hij Francken en de N-VA aan om het mensenrechteninstituut mee vorm te geven en daarbij duidelijk beleid en prioriteiten te formuleren. "Dat is een kans die mensen in de positie van Francken zouden moeten aangrijpen in plaats van vrezen", stelt Hoste.

Die benadrukt dat hij alles wil gaan uitleggen aan Francken en hem zeggen "dat zo'n mensenrechteninstituut hem volop zou kunnen ondersteunen in plaats van tegenwerken. Het zou zijn beleid een keurmerk kunnen opleveren van ‘Mensenrechten-proof’. Hij hoeft geen schrik te hebben van de goede bedoelingen van een betere wereld en een beter Vlaanderen".