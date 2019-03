Geert Bourgeois roept Britten op brexit te herroepen of uit te stellen kv

13 maart 2019

22u48

Bron: Belga 0 Nu het Britse parlement zich duidelijk tegen een 'no deal'-brexit uitgesproken heeft, moeten de Britten de brexit herroepen of anders de termijn van de artikel 50-procedure verlengen. Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

De minister-president reageert opgelucht op het verwerpen van een 'no deal'-brexit door het Britse Lagerhuis. Hij benadrukt dat als de Britten nu de termijn van artikel 50 wensen te verlengen, "ze hierbij wel met een ernstig voorstel dienen te komen".

Zelf spoort hij de regering aan om een van haar rode lijnen te laten vallen, "opdat bijvoorbeeld minstens een douane-unie mogelijk wordt". Zo is er in het geval van een douane-unie geen vrij verkeer van personen, geen jurisdictie van het Europees Hof van Justitie en geen vaste bijdrage aan de Europese begroting. Bovendien biedt een douane-unie de facto een oplossing voor de Ierse grenskwestie, zegt Bourgeois.



"Het klopt dat de Britten voor handelsverdragen dan wel afhankelijk zijn van de EU. Maar ik weet uit ervaring dat een groot blok zoals de EU de beste troeven heeft om sterke handelsakkoorden te sluiten. Bovendien is 55 procent van de export van het VK gerelateerd aan het Europese handelsblok.”