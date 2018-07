Geert Bourgeois haalt banden aan met nieuwe Catalaanse minister-president kv

17 juli 2018

16u54

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president Geert Bourgeois is vandaag de eerste buitenlandse regeringsleider om de nieuwe Catalaanse minister-president een hart onder de riem te steken. "Ik ben heel bezorgd over de leden van de vorige regering, die in gevangenschap of in ballingschap leven", zegt Bourgeois aan de talrijk aanwezige plaatselijke pers. "Het is niet normaal dat mensen worden opgesloten omdat ze politiek bedrijven en democratische wetten uitvoeren."

Catalonië heeft goede banden met alle Europese regio's waar een onafhankelijkheidsbeweging leeft, maar Vlaanderen heeft een bijzondere plaats in de Catalaanse harten sinds Carles Puigdemont onderdak vond bij ons. "Ik wil u nogmaals bedanken voor alles wat u de voorbije maanden heeft gedaan voor Catalonië", zegt Quim Torra, de regeringsleider die pas vorige maand de eed aflegde.

Torra had afgelopen week al een gesprek met de Schotse Nicola Sturgeon, maar Bourgeois is de eerste die, met alle egards, in Barcelona wordt ontvangen. De N-VA'er legt bij het gesprek grote nadruk op de afkeuring voor de manier waarop Spanje de crisis rond de Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring heeft aangepakt. "Dit is geen zaak van rebellie", zegt hij. "Het gaat om de uitdrukking van een politiek idee. Er werd voor zover ik weet ook nooit opgeroepen tot geweld."

De Catalaanse minister-president zat intussen al een eerste keer samen met de eveneens nieuwe Spaanse president Pedro Sanchez. "Een goede stap", vindt Bourgeois. "Elke oplossing start met een dialoog." Torra is het met hem eens: "Zowel Sanchez als ikzelf vinden dat er een politieke oplossing moet komen. Wat wij willen is zelfbeschikkingsrecht. Spanje moet nu bekijken hoe het dat kan bieden."