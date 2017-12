Geens wil objectieve cijfers over werklast van alle parketten kv

05u33

Bron: Belga 0 Photo News Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt in een weekendinterview in Het Belang van Limburg dat hij al lang wacht op een meting van de werklast van alle magistraten van dit land. Als zij hun huiswerk niet maken, dan wil hij dat wel voor hen doen, klinkt het. Geens reageert zo op een alarmkreet van de procureur van Limburg over het gebrek aan middelen.

Het Limburgse parket kijkt vaak naar Nederland, schrijft de krant. Maar als het op de verdeling van middelen aankomt, werken ze daar niet met criteria als het aantal magistraten per 100.000 inwoners of de hoeveelheid binnenkomend werk. Wel met de hoeveelheid uitgevoerd werk.

Zo ver wil Geens niet gaan, maar hij heeft wel objectieve cijfers over de werklast nodig. "Van alle magistraten trouwens, niet alleen die van Limburg. Als ze zelf hun werk niet meten, dan moeten ze me toestaan om dat in hun plaats te doen", zegt de minister.