Geens wil betere samenwerking met Marokko over kinderontvoeringen SI

04 april 2018

10u16

Bron: Belga 0 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil dat de samenwerking met Marokko over dossiers van internationale kinderontvoering, waarbij een van de ouders een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder, verbetert. De huidige samenwerking is te formeel en verloopt vaak te traag.

Vorig jaar opende de Federale Centrale Autoriteit, de dienst bij Justitie die rond kinderontvoeringen werkt, 166 dossiers (tegenover 131 het jaar voordien). Na Frankrijk (32 dossiers vorig jaar), was Marokko met achttien dossiers vorig jaar een van de meest betrokken landen. Op bezoek in Marokko heeft minister Geens voor een betere toepassing gepleit van het zogeheten Haags verdrag, dat de regels vastlegt bij kinderontvoeringen.

Marokko is sinds 2011 partner van dat verdrag, maar de antwoorden komen te traag door omdat er een te formele werking bestaat. Meestal verlopen de contacten nog op papier en niet via mail. Er is ook onduidelijkheid over de manier waarop de Marokkaanse diensten in sommige gevallen het verdrag toepassen.

Directe contacten

Minister Geens sprak in Marokko af dat de Belgische verbindingsmagistraat directe contacten kan leggen met de Marokkaanse diensten om vooruitgang te boeken in dossiers die aanslepen. Er is ook een verdrag ondertekend over onderhoudsbijdragen die de in Marokko verblijvende gescheiden ouders moeten betalen.

De minister wijst erop dat de Belgische rechter sinds vorig jaar verplicht moet motiveren waarom een kind naar België moet terugkomen. Die motivatie moet het vertrouwen tussen landen verhogen.