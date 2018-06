Geens: "Van 1 miljoen asielzoekers drie jaar geleden naar 30.000 nu. Migratieprobleem is niet acuut" HR

18 juni 2018

09u20

Bron: De Ochtend 0 "Het migratieprobleem is niet acuut." Dat heeft CD&V-minister Koen Geens gezegd in De Ochtend op Radio 1. Het thema wordt volgens de CD&V-minister vooral om politieke redenen op de agenda gezet.

In een interview met Geens kwam het migratiedossier ter sprake, en de blijvende onenigheid daarover tussen N-VA en CD&V. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei gisteren bij VTM nog dat er wat beweegt in Europa op het vlak van migratie, maar dat er in de Belgische regering nog geen eensgezindheid over is.

"We moeten rustig blijven en de feiten analyseren", zegt Geens. "Het migratieprobleem is op dit moment helemaal niet acuut. Er zijn nu enkele tienduizenden inkomende vluchtelingen in landen als Italië, Spanje en Griekenland. Dat waren er drie jaar geleden meer dan één miljoen. Op dit ogenblik is er geen gigantisch probleem. Er zijn ook geen massa's mensen die toekomen uit bepaalde landen", zoals Theo Francken gisteren nog beweerde.

De cijfers plaatsen het asieldebat van de voorbije weken in een ander perspectief. "Er is alleen die Acquarius die door een aantal Italiaanse politici populistisch in de pers is gezet. Het is nu vooral een politiek probleem."

Meer over Koen Geens

politiek