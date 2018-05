Geens: "Twee theoretische mogelijkheden voor ouders Mawda om in ons land te blijven" kv

25 mei 2018

22u06

Bron: De Afspraak 0 De ouders van de doodgeschoten Iraaks-Koerdische peuter Mawda kunnen geen asiel krijgen in ons land. Dat vertelde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vanavond in 'De Afspraak op Vrijdag'. Maar er bestaan wel twee andere "theoretische mogelijkheden", zei hij.

Geens zei dat hij de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die gisteren stelde dat Mawda's ouders medeverantwoordelijk zijn voor haar dood, ongepast vindt, "maar het is niet de moeite waard om daar lang bij stil te staan", aldus de minister. "Emotie is natuurlijk iets waarvan mijnheer De Wever zelf zegt dat hij er niet veel belang aan wil hechten, maar hij durft toch ook een grondig beroep doen op het buikgevoel van de mensen. Dat is ook emotie. We leven in een tijdperk van nationalisme en populistisch taalgebruik en dat is nu eenmaal wat er gebeurt als je zo'n incidenten begint op te kloppen, maar ik hou er niet van", zei Geens, die eraan toevoegde dat hij zich als minister van Justitie niet aan dergelijk taalgebruik wil bezondigen.

Asiel voor ouders?

Geens reageerde wel op de bewering van minister Alexander De Croo dat de ouders van Mawda asiel in ons land kunnen aanvragen omdat ze slachtoffer zijn van mensenhandel. Iets waar de N-VA-kopstukken Theo Francken en Bart De Wever het niet mee eens zijn.

Aangezien de asielvraag van de ouders in Duitsland geweigerd is, is het voor hen momenteel niet mogelijk om in ons land een aanvraag in te dienen, lichtte de minister van Justitie toe. Maar er zijn wel twee andere "theoretische mogelijkheden", zei Geens: "Zij kunnen het slachtofferstatuut aanvragen in het kader van mensenhandel en mensensmokkel, waardoor zij van een wachtperiode genieten en als ze meewerken met het onderzoek van bepaalde faciliteiten kunnen genieten. Of zij kunnen een humanitaire regularisatie aanvragen. Dat zijn twee mogelijkheden waarvoor het initiatief bij hen ligt."

Ivan De Vadder confronteerde Geens met het feit dat de ouders nog steeds in ons land vertoeven, ondanks het feit dat ze in het verleden al werden opgepakt. "Er zijn duizenden mensen die orders krijgen om het land te verlaten, maar men kan die niet allemaal één voor één met het vliegtuig repatriëren", verduidelijkte de minister. "Zo gemakkelijk gaat het uiteraard niet."