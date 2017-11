Geens streng voor Brusselse politie: "Dit is niet professioneel" SI

12u15 148 Photo News Minister van Justitie Koen Geens reageerde in 'De Zevende Dag' op de rellen die vorige week in het centrum van Brussel plaatsvonden. Hij richtte zich daarbij voornamelijk op de aanpak van de Brusselse politie die hij niet professioneel vond: "Het rapport is confronterend." Hij haalde bovendien aan dat dit niet zijn eerste mindere ervaring was met de politie Brussel-Stad: "Brussel moet dringend de vinger aan de pols houden, dat de straat de baas is, kan niet."

Het centrum van Brussel was afgelopen week maar liefst tweemaal het slachtoffer van rellen, waarin voornamelijk jongeren de hoofdrol speelden. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) sprak klare taal. De aanpak van de politie was volgens de minister "niet professioneel".

De minister vindt het vreemd dat de politie pas om 23 uur volledig paraat stond voor een voetbalmatch die al om 18.30u begon. Geens stelt dat de voorspelbaarheid en bijgevolg de beheersbaarheid van de crisis vrij groot was en dat de politie voornamelijk op vlak van commando niet goed op elkaar was afgestemd.

Geens haalt aan dat het geen kwestie van middelen is. In geen enkele andere stad wordt zoveel geïnvesteerd in de politie als in Brussel. Jaarlijks krijgt de politie Brussel-Stad 70 miljoen van de federale overheid en nog eens 30 miljoen van het gewest. "Ze hebben een politiecapaciteit per inwoner die twee keer zo groot is als Brussel-Stad."

Over het politierapport dat opgesteld werd na de rellen, is Geens duidelijk: "Dit is zeer confronterend. Het is niet mijn eerste minder goede ervaring met de politie van Brussel-Stad. In elk geval: dit is niet professioneel." De minister wil hier dan ook verandering in zien: "We moeten de pretentie van een hoofdstad krijgen: snel, op de bal."

Verder richtte Geens zich nog tot het parket en de uitvoering van het snelrecht. Twee jongeren en een rapper moeten, door het snelrecht, op 5 januari al voor de rechter verschijnen, maar volgens de minister kan het sneller: "Die mensen onmiddellijk in de gevangenis gooien heeft geen zin, maar het snelrecht zou nog sneller moeten. Dat kan, alleen moet het parket dat doen."

Een week na de rellen zijn er drie aanhoudingen geweest, wat niet in verhouding is met de hoeveelheid relschoppers die er op de beelden te zien zijn. Net omdat de politie niet voldoende voorbereid was, stonden er geen aanhoudings- en bewijsteams klaar. De speurders moeten zich daardoor op camerabeelden baseren. Geens hoopt dat dit toch iets opbrengt: "Ik hoop dat we 20 à 30 procent kunnen identificeren."