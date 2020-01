Geens stopt bemiddeling met vakbonden over minimumdienst in gevangenissen kv

14 januari 2020

17u53

Bron: Belga 2 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een vandaag geplande bemiddelingsvergadering met de vakbonden geannuleerd, zo melden de bonden. Vakbonden en overheid raken het maar niet eens over hoeveel personeel juist nodig is om een minimale dienstverlening te verzekeren bij stakingen.

In maart vorig jaar stemde de Kamer regelgeving over een minimumdienst in de gevangenissen. Sindsdien lopen er onderhandelingen over de concrete organisatie daarvan. Omdat in de verschillende penitentiaire instellingen geen akkoord werd bereikt, ging de minister een sociale dialoog aan met de vakbonden in het Hoog Overlegcomité.

De vakbonden drongen uiteindelijk aan op een bemiddelingsprocedure. Volgens Michel Jacobs, algemeen secretaris bij de socialistische vakbond, vond al een eerste ontmoeting plaats in december. De vakbonden zouden dan een voorstel hebben gedaan om een evenwicht te vinden tussen de rechten van de gevangenen en het stakingsrecht van het gevangenispersoneel, zegt Jacobs.



De overheid en de vakbonden raken het echter niet eens over die minimale bezetting. Volgens de bonden wil de minister een aanwezigheid boven 50 procent opleggen in alle gevangenissen, zonder rekening te houden met de bijzonderheden in elke instelling.

Het kabinet van Geens erkent in een schriftelijke reactie dat er geen overeenstemming is over de noodzakelijke bezetting om de minimale diensten te kunnen garanderen. Op 20 januari zal er nog een laatste vergadering plaatsvinden om de bemiddeling af te sluiten, luidt het.