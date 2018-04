Geens sluit akkoord over drugsgeld in Marokko IB

03 april 2018

05u21

Bron: Belga 1 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tekent vandaag in Marokko een akkoord met zijn Marokkaanse collega om beter samen te werken bij inbeslagnames van drugsgeld. Dat melden Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Tot nog toe was er weinig bereidheid van het Marokkaanse gerecht om mee te werken. Sinds 2013 heeft België al meer dan honderd keer hulp gevraagd in drugs- en witwasdossiers, maar aan geen enkele vraag werd gevolg gegeven. Vaak om economische redenen, omdat het drugsgeld in de Marokkaanse economie werd gepompt. Het akkoord moet daarin verandering brengen, klinkt het.