Geens: “Regels over minimale dienstverlening bij stakingen in gevangenissen worden voortaan toegepast” KVDS

24 februari 2020

19u12

Bron: Belga 8 De nieuwe regels rond het sociaal overleg en de minimale dienstverlening in de gevangenissen zullen vanaf nu worden toegepast. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maandag duidelijk gemaakt in een persbericht. Hij beschouwt de onderhandelingen met de vakbonden als afgerond.

Volgens de regels, die in november vorig jaar al in een Koninklijk Besluit (KB) werden vastgelegd, kan het gevangenispersoneel alleen nog staken tien dagen nadat er een aanzegging werd ingediend. Tijdens die staking zal er ook een minimale dienstverlening van kracht zijn.

Vakbonden

De woordvoerster van Geens benadrukt dat er al drie jaar met de vakbonden overlegd werd over de minimale dienstverlening. Die regeling "is belangrijk om essentiële rechten van de gedetineerden te waarborgen, zonder het stakingsrecht in het gedrang te brengen", zo luidt het.





Het handhaven van de minimale dienstverlening moet ook de veiligheid van het personeel en de gedetineerden ten goede komen, zo klinkt het nog bij het kabinet van de minister.

De vakbonden hebben de voorbije weken meermaals gestaakt, uit protest tegen de manier waarop de minister de minimale dienstverlening wil laten uitvoeren. Zij zien de regeling als een aanval op het stakingsrecht.

De minister heeft ons samengeroepen. Hij heeft een monoloog gehouden waarin hij ons meedeelde dat zijn plannen worden toegepast Eddy De Smedt

De bonden erkennen dat ze door de minister op de hoogte zijn gebracht over het voornemen om de regels in het KB voortaan in de praktijk te brengen. “De minister heeft ons samengeroepen. Hij heeft een monoloog gehouden waarin hij ons meedeelde dat zijn plannen worden toegepast", zegt Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA. "We hebben akte genomen van zijn boodschap en zullen die voorleggen aan onze achterban. We zullen zien hoe die reageert."

Wilde staking

Dinsdagvoormiddag zullen de verschillende vakbonden nog met elkaar overleggen over een gemeenschappelijk reactie. In het geval de vakbonden beslissen om tot een staking over te gaan, zal dat in principe dus wel moeten gebeuren volgens de nieuwe regels. In het andere geval is er sprake van een wilde staking.

De Smedt ziet wel nog enkele problemen met een mogelijke toepassing van de minimale dienstverlening. "Onder meer over de opvordering van personeelsleden moet heel wat worden opgehelderd. We verwachten daarover duidelijkheid.”

BEKIJK OOK: