Geens reageert op voorstel De Wever: "Ik wil geen Guantanamo creëren in België" Gunter Van Stappen

03 juni 2018

14u04

Na de aanslag in Luik kwam de discussie over radicalisering binnen de gevangenis opnieuw op gang. N-VA-voorzitter Bart De Wever deed daarom het voorstel om geradicaliseerden, zolang de oorlog met IS duurt, niet vrij te laten. "Ik wil geen Guantanamo creëren in ons land", reageert Justitieminister Koen Geens (CD&V) daarop in VTM NIEUWS.

“Ik kan gevangenen niet langer binnenhouden dan tot op het einde van hun straf”, steekt Geens van wal. “We zouden wel kunnen nadenken over een administratieve detentiemaatregel, waarbij men hen preventief opsluit. Maar of dat mag van het Europees hof voor de rechten van de mens is nog maar de vraag. Die administratieve detentiemaatregel heb ik nog nergens gehoord. Ik probeer enkel mijnheer De Wever zijn idee te capteren en te zeggen: dat zou kunnen. Maar ik wil liever geen Guantanamo creëren in België."

Geens benadrukte dat de overheid veroordeelde terroristen of geradicaliseerde gevangenen niet zomaar loslaat als ze vrijkomen. “Vandaag is het wel zo dat die mensen die vrijkomen zeer goed worden opgevolgd door de staatsveiligheid, de local task forces en de politie. We laten hen niet zomaar los. Elk land in de wereld kampt op dit moment met hetzelfde probleem en lost het op een vergelijkbare manier op."