Geens: "Overheid is volop bezig om kinderen IS-moeders uit Syrië terug te halen"

11 januari 2019

12u59

Bron: VRT

De overheid is samen met internationale organisaties volop bezig Belgische kinderen van IS-strijders uit Syrië terug te brengen naar ons land. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan de VRT. De rechtbank verplichtte de Belgische staat onlangs de kinderen terug te brengen. De moeders blijven voorlopig in Syrië.

De rechter in kortgeding verplichtte de overheid eind vorig jaar om zes IS-kinderen en hun twee moeders terug naar België te halen. De overheid ging in beroep tegen die beslissing, omdat ze vindt dat ze niet verplicht kan worden de moeders terug te brengen. De regering vindt dat enkel de kinderen teruggehaald mogen worden.

Minister van Justitie Geens zegt nu dat de de overheid volop samenwerkt met enkele internationale organisaties om de kinderen terug te brengen. Daar waren in 2017 al plannen voor, maar door de beslissing van de rechtbank komen ze nu in een stroomversnelling. De kinderen bevinden zich in een Koerdisch vluchtelingenkamp in Syrië.



“De Koerden vinden dat niet aangenaam omdat ze vinden dat de moeders ook mee moeten”, zegt Geens aan de VRT. “Dat zal nu voorwerp zijn van onderhandelingen tussen Buitenlandse Zaken en de Koerdische regering. De onderhandelingen zitten al redelijk ver. De uitspraak gaat over zes kinderen, maar in de regio zitten nog iets meer kinderen.