Geens over zaak-Chovanec: “Ik slaap daar niet van” mvdb

09 september 2020

23u02

Bron: De Afspraak 0 “Ik slaap daar niet van, ik ben daar persoonlijk ziek van”. Dat verklaarde minister van Justitie Koen Geens in De Afspraak. Enkele weken na zijn doorkomst in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie gaf de CD&V-vicepremier deze avond voor het eerst een reactie op het overlijden van Jozef Chovanec.

Eind februari 2018 werd deze Slovaak (38) gearresteerd op de luchthaven van Charleroi nadat hij zich misdragen op het klaarstaande vliegtuig. Drie dagen later overleed hij aan de gevolgen van een hartstilstand. Bewakingsbeelden vanuit zijn cel leerden dat Chovanec hard aangepakt werd door de politie. Vijf agenten zaten of hingen minutenlang op zijn lichaam. Een jonge agente bracht een Hitlergroet. De zaak kwam pas meer dan twee jaar later door berichtgeving van Het Laatste Nieuws aan het licht.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kwam in nauwe schoentjes terecht en verscheen eind vorige maand in spoedzitting voor de Commissie Binnenlandse Zaken en Justitie. Ook huidig binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V) en partijgenoot Koen Geens kwamen uitleg verschaffen.

Over de inhoud van de zaak kon Geens in De Afspraak weinig kwijt. “Ik ben slechts een doorgeefluik. Ik ben niet de baas van het parket. Dat werkt onafhankelijk”, wierp hij meermaals op.

Persoonlijk raakt de dood van Chovanec Geens erg diep. “Ik slaap daar niet van, ik ben daar persoonlijk ziek van, maar dat doet er niet toe. Ik heb een functie in een rechtsstaat”. De weduwe van de bouwondernemer heeft geen vertrouwen meer in het Belgisch gerechtelijk apparaat en vreest dat de waarheid over het overlijden nooit aan de oppervlakte zal komen. “Elk proces streeft naar het vinden van de waarheid. Er moeten daarvoor spelregels gevolgd worden en op het einde daarvan komt er een proces. En dan zullen we zien of de waarheid naar boven komt, zoals ze naar boven moet komen.”

De beelden vanuit de politiecel zijn niet gesignaleerd aan de tuchtoverheid van de politie. Geens hoopt dat het parket van Charleroi daar een goed antwoord op heeft. “Het hoofd van de luchtvaartpolitie was die avond van wacht. Het blijft een raadsel dat als de derde man van de politie van wacht is, dit niet hoger in de hiërachie terechtkomt.”