Geens meent dat poltierechtbanken de golf aan coronaboetes kunnen behandelen TT

04 juni 2020

17u23

Bron: Belga 0 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) meent dat de politierechtbanken in staat zullen zijn om de verwachte golf aan coronaboetes te behandelen. Dat zei hij in de Kamer.

De politierechtbanken zelf verwachten dat ze voor een grote uitdaging staan. "Op basis van de huidige trend verwachten we dat de volgende maanden niet minder dan 30.000 dossiers voor de rechtbank gebracht moeten worden", zei persmagistrate Kristine De Beule vandaag in De Morgen.

In de Kamer voelde Nathalie Gilson (MR) minister Geens hierover aan de tand. De minister wees erop dat de werklast van de politierechtbank sinds vorig jaar is gedaald. "93 procent van de opgelegde boetes worden snel betaald, zonder rechtszaak. Het aantal behandelde dossiers voor de politierechtbank is op een jaar met 18 procent gedaald, goed voor 42.000 zaken minder. Dat biedt wat marge voor de 'coronazaken'," zei de minister. Hij wees er ook op dat het aantal verkeersinbreuken tijdens de lockdownperiode met 40 procent is gedaald. "Dat geeft wat zuurstof, zodat de corona-inbreuken binnen een redelijke termijn kunnen worden behandeld."

De jongste maanden hebben naar schatting 110.000 mensen een pv ontvangen vanwege een inbreuk op de beperkende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Indien ze niet direct betalen of een minnelijke schikking weigeren, kan het parket hen voor de politierechtbank brengen.