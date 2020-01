Geens: "Laat ons Belgisch experiment nog maar even aanhouden” SPS

12 januari 2020

18u04

Bron: Belga 0 "Bij de stichting van België dachten velen dat we het niet langer dan 10 jaar zouden volhouden. Het is ondertussen echter uitgegroeid tot een van de meest interessantse experimenten. Laat het ons nog maar even aanhouden met Brussel in het centrum. Het heeft ons nooit windeieren gelegd". Dat heeft ontslagnemend vice-premier en federaal onderhandelaar Koen Geens gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Leuven.

Geens wees er degenen met separatistische ideeën op dat België momenteel bij de rijkste landen ter wereld behoort en onder meer de beste gezondheidszorg en universiteiten telt. Zonder in te gaan op de huidige onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe federale regering gaf hij echter ook toe "dat het niet steeds eenvoudig is en dat de komende maanden niet makkelijk zullen zijn".

Zowel België, Schotland, Catalonië, Baskenland, Bretagne... moeten volgens Geens ook omwille van de gang van zaken in de EU volwaardig lid blijven van hun land. Een EU bestaande uit 50, 60 regio's wordt volgens hem immers onbestuurbaar, terwijl de EU "ons enig draagvlak is om in de wereld te kunnen meetellen". "Als we tegen Poetin willen vertellen dat Oekraïne een belangrijke economische partner is of Trump zeggen dat wat hij geregeld in het Midden-Oosten uitsteekt niet steeds even wijs, moeten we als EU politiek en militair geloofwaardig zijn", aldus Geens.

Bescheiden rol

Voor de CD&V ziet Geens in de huidige politieke situatie met slechts 19 zetels in het Vlaams parlement en 12 in het federaal parlement een eerder bescheiden rol weggelegd. "De tijd is voorbij dat figuren als Jean-Luc Dehaene en Marc Eyskens uitgingen van 'we zullen'. Verwacht dus niet dat deze partij in staat is om in een, twee, drie de forcing te gaan voeren". Het politiek bedrijf is door de wijzigingen op vlak van communicatie sowieso moeilijk geworden. "We gingen het in Vlaanderen beter doen, maar kijk hoe moeilijk het is om ook daar mekaar goed en duidelijk te verstaan", aldus Geens.

De CD&V wil volgens Geens anderzijds een factor van stabiliteit zijn in het politieke landschap dat steeds meer op drift komt. "Wij moeten niks dwaas doen en rustig samenblijven op de lijn die wij vandaag gekozen hebben". Verwijzend naar het verloop van de recente voorzittersverkiezingen wees Geens erop dat de partij daar wonderwel in slaagt. "We hebben bij deze verkiezingen iets gerealiseerd wat geen enkele partij gekund heeft. Onze zeven kandidaten hebben in alle openheid gediscussieerd zonder rivaliteit en conflicten die achteraf blijven hangen".