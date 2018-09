Geens kritisch voor idee smartphones af te nemen: "De Wever is minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en van nog wat andere zaken..." N-VA-voorzitter stelt voor om smartphone van sans-papiers in beslag te nemen TTR TT

21 september 2018

11u50

Bron: Belga, VTM NIEUWS 153 N-VA-voorzitter Bart De Wever gelooft dat het wel degelijk mogelijk is om sans-papiers die geen asiel aanvragen te vervolgen. Dat zei hij in Terzake op Canvas. Hij stelt voor om in de gerechtelijke procedure hun smartphone in beslag te nemen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) staat niet meteen te springen voor het idee, liet hij vanmorgen bij het begin van de ministerraad merken.

"De Wever is minister van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van nog een aantal andere zaken. Maar wij gaan er hier rustig over beslissen", zei Geens vanochtend aan de Wetstraat 16. "Mijnheer De Wever zegt dat het snelrecht een oplossing is, maar bij snelrecht kun je ook geen mensen in hechtenis nemen. Dat weet men wel denk ik bij N-VA? Dus ik hoor die oplossingen aan en ik zeg dat ze juridisch niet kunnen."

De Wever legde zijn idee gisteren op tafel bij Terzake. "Dan garandeer ik u dat het zeer snel in het wereldje van de mensensmokkelaars zal rondgaan dat België niet 'the place to be' is. Het zijn geen sympathieke maatregelen, ik besef dat ook."

“Jajaja, meneer De Wever is minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, van Justitie en van nog wat andere zaken maar wij gaan daar rustig over beslissen” zegt @Koen_Geens1 over voorstel @Bart_DeWever afpakken GSM’s transmigranten. #VTMNieuws pic.twitter.com/K45KbyBmXF Jan De Meulemeester(@ JDeMeulemeester) link

"PS, Ecolo, DéFI, één pot nat"

De N-VA-voorzitter zei voorts dat het geen toeval is dat de hub van de transmigranten, het Maximiliaanpark, in Brussel ligt. "Het is geen toeval dat het in die stad gebeurt, waar de partijen het 'Wir schaffen das' van Angela Merkel steeds hebben toegejuicht. Die partijen zijn ook zeer afhankelijk van de stemmen van nieuwkomers. Ik heb het over PS, Ecolo, DéFI, noem maar op. Dat is allemaal één pot nat. Die durven gewoon niet optreden tegen het burgerplatform."

De Wever verdedigde tot slot de beslissing om plaats te maken in gesloten centra voor de transmigranten, waarvoor criminele illegalen moesten worden vrijgelaten. "De transmigratie was acuut, met schietpartijen, gewelddadigheid,... Er moest iets gebeuren." Er worden volgens hem ook wel vaker criminele illegalen vrijgelaten. "Heel vaak nemen de landen van herkomst die mensen niet terug en moet je hen na een aantal maanden laten gaan, ook al zijn ze crimineel."

N-VA-fractieleider Peter De Roover stelde gisteren al voor dat sans-papiers die illegaal in ons land verblijven en geen asiel aanvragen, effectief vervolgd worden. De vreemdelingenwet voorziet in gevangenisstraffen tot drie maanden. Geens ziet dat evenmin zitten: "Als we alle mensen met straffen tot drie maanden moeten vervolgen, bijvoorbeeld ook mensen die hun onderhoudsgeld niet betalen, dan zijn we nog niet thuis."