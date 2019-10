Geens: “Kinderen van jihadisten terughalen zonder hun moeder bijna onmogelijk” ADN

17 oktober 2019

17u07

Bron: Belga 0 Het is meestal onmogelijk Belgische kinderen van jihadisten uit kampen in Syrië terug te halen zonder hun moeder, door de houding van de lokale machtshebbers en de internationale organisaties. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag verklaard in de Kamer, waar hij een reeks vragen voorgeschoteld kreeg over de situatie in het noorden van Syrië.

Liefst tien fracties kwamen tussen tijdens de vragenreeks over de gevolgen van de Turkse inval. Dat ging voor een stuk over de geopolitieke toestand, maar de meeste tussenkomsten werden gevoed door het nieuws dat twee mannen, drie vrouwen en zes kinderen van de radar zijn verdwenen.

Vervolgd en veroordeeld in de regio

"Ik zeg niet dat het risico onbestaande is dat die mensen uiteindelijk ongecontroleerd op Belgisch grondgebied terugkeren", antwoordde minister Geens. "Het risico bestaat, maar is beperkt."



Hij liet verstaan dat het standpunt van de regering over de repatriëring van IS-strijders niet gewijzigd is en ook wordt gedeeld door tal van andere partnerlanden. "Het is verkiesbaar dat ze worden vervolgd en veroordeeld in de regio", aldus Geens, die eraan toevoegde dat bij de Irakezen wordt aangedrongen op het respecteren van de mensenrechten.

Scheiden

Wat de kinderen betreft, weerlegde de minister dat de afspraak die al lang geleden binnen de schoot van de regering werd gemaakt, dode letter is gebleven. Er werden vijf kinderen en een adolescente naar ons land teruggehaald. Dat het er niet meer waren, komt ook doordat het vaak praktisch onmogelijk is kinderen van hun moeder te scheiden, legde Geens uit. Hij verwees daarbij naar de houding van de lokale machtshebbers en de internationale organisaties.

Op de oppositiebanken verklaarden Yasmine Kherbach en (sp.a) en Jessika Soors (Groen) niet gerustgesteld te zijn door de "sussende woorden" van Geens. Voor Goedele Liekens (Open Vld) is het duidelijk dat IS-strijders niet naar ons land moeten worden teruggebracht, ook niet de vrouwen.