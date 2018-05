Geens haalt zwaar uit naar N-VA en Open Vld en pikt kritiek op strafbeleid niet TT

03 mei 2018

16u33

Bron: Belga 24 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft in de Kamer zwaar uitgehaald naar zijn coalitiepartners N-VA en Open Vld. Geens pikt het niet dat beide partijen gisteren kritiek uitten op de maatregel waardoor lichte criminelen al na minder dan een derde van hun straf kunnen vrijkomen.

Geens verwijt beide partijen een gebrek aan solidariteit binnen de regering. De minister van Justitie zei dat hij "met de handen op de rug" moest antwoorden op de vragen van oppositie en meerderheid over de moord op een gevangenisverpleegster. Eén van de verdachten werd in een andere zaak al na acht maanden vrijgelaten, terwijl hij tot drie jaar cel was veroordeeld.

De vrijlating kwam er na een omzendbrief van Geens voor kortgestraften. Die werd in de regering beslist om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. De maatregel was tijdelijk, maar werd al verschillende keren verlengd.

"Compromis wordt normaal gezien collectief verdedigd"

Geens toonde zich ongewoon kritisch voor N-VA en Open Vld. Beide partijen zitten ook in de regering en hebben de omzendbrief mee goedgekeurd, klonk het. "Er is iets in de politiek en dat heet een 'politiek compromis'. Dat wordt normaal collectief verdedigd, zeker wanneer de handen van een minister op de rug gebonden zijn."

De minister zei dat hij andere maatregelen had voorgesteld, onder meer rond de voorlopige hechtenis. Uiteindelijk zijn de maatregelen die nu in vraag gesteld worden uit de bus gekomen. "De regering heeft die aanvaard en beloofd die collectief met mij te dragen", zei Geens.

"Ik vind het dus een beetje moeilijk dat regeringspartijen over dit soort zaken die collectief beslist zijn, de minister aanspreken, hoe vriendelijk ze dat ook doen, maar op steeds dezelfde toon. Het is heel gemakkelijk hier te komen vertellen dat er niet genoeg plaats is in de gevangenis en tegelijkertijd te zeggen dat we niet genoeg mensen opsluiten. Het spijt me dat ik de toon even laat stijgen, want omstandigheden zijn er niet naar."

Iedereen doet zijn best

Zonder deze maatregelen moeten er bijkomende gevangenissen worden gebouwd, zei de minister. De bouw van nieuwe gevangenissen in Dendermonde en Haren sleept al lang aan, omwille van procedureredenen.

"Ik wil iets aan de overbevolking in de gevangenissen doen, maar daarvoor hang ik ook af van de Regie der Gebouwen, waarvoor collega Jan Jambon (N-VA) bevoegd is." Geens wil geen kritiek geven op zijn N-VA-collega. "Hij doet zijn best, maar ik ook".

De minister werkt aan een nieuw wetboek rond stafuitvoering. Hij wil dat ook alle straffen onder de drie jaar onderworpen worden aan de strafuitvoeringsrechtbank en dat er een opvolging komt voor parket, politie en justitiehuizen. "Maar deze wet kan alleen maar van kracht worden als we nieuwe gevangenissen bouwen".

N-VA en Open Vld blijven aandringen op een bijsturing. "Het waren tijdelijke maatregelen, we kunnen ook collectief beslissen om die te herzien", meent Sophie De Wit (N-VA). "Het is aan ons om de omzendbrieven aan te passen", zei Carina Van Cauter (Open Vld).