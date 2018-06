Geens figureert in filmpje dat waarschuwt voor gevaren van gokken

De oproep van sp.a in onze krant om snel een verbod op gokreclame op radio en televisie in te voeren, krijgt veel bijval. Voor meerderheidspartijen CD&V en N-VA is dat bespreekbaar, "zeker voor de VRT" . Ook Groen heeft een gelijkaardig voorstel klaar. Intussen lanceert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een video waarin hij waarschuwt voor de gevaren van gokken en zijn toekomstige kansspelwet toelicht.