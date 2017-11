Geens en Jambon willen actieplan "voor repressie én preventie" SPS

12u00

Bron: Belga 2 BELGA Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en zijn collega op Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gaan in de komende dagen overleggen over een actieplan, na de rellen in Brussel van afgelopen week. Jambon en Geens willen daarover in de komende dagen nog overleggen met de lokale autoriteiten in Brussel.

Brussel werd de aflopen week twee keer opgeschrikt door rellen. Zaterdag richtte een honderdtal jongeren een ravage aan in en rond de Lemonnier-wijk naar aanleiding van de kwalificatie van Marokko voor het WK voetbal. Gisteren veroorzaakte de komst van de Franse snapchatter Vargasss92 rellen aan het Muntplein.

Jambon en Geens willen hard optreden. Er komt daarom een soort actieplan, in samenspraak met de Brusselse autoriteiten. "We moeten alles doen om dit te voorkomen, niet alleen met woorden en boodschappen, maar ook met daden", zei Jambon. "We willen er alles aan doen om de veiligheid voor de burgers te waarborgen. De verantwoordelijken voor de rellen zullen de gevolgen dragen."

Snelrecht

Geens benadrukte dat er niet alleen een federale "approach" voor repressie moet komen, maar dat ook preventie belangrijk is in het actieplan. "We moeten hier lessen uit trekken, ook op het federale niveau. Kordaat aanpakken is belangrijk, en ik denk dat dat gisteren beter is gebeurd dan zaterdag, maar we moeten toch ook kijken hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Het is erg jammer dat dit gebeurt in de hoofdstad van België, Vlaanderen en Europa."

De CD&V-minister kwam ook nog terug op de arrestaties naar aanleiding van de rellen. Hier en daar was wat wrevel ontstaan, omdat een deel van de herrieschoppers na hun aanhouding 24 uur later al weer werd vrijgelaten. Maar dat betekent nog niet dat ze vrijuit gaan, benadrukt Geens. "Als ze worden vrijgelaten kan de gerechtelijke procedure juist veel sneller verlopen." Via het snelrecht komen ze dan een pak vlugger voor de correctionele rechtbank dan wanneer er een volledig strafonderzoek moet gebeuren, legt de minister uit. Zo staan er volgens Geens al enkele relschoppers op de planning om in januari voor de rechter te verschijnen.