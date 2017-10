Geens en Francken fluiten Francken terug over Puigdemont 19u25

"Dit is het soort zaken waarover minstens de kern van de regering moet gaan", zo fluit minister van Justitie Koen Geens (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie terug in de studio van VTM NIEUWS. Die zei gisteren over de Catalaanse leider Carles Puigdemont dat hij wettelijk gezien asiel kan aanvragen in België. "Ik weet niet of er een asielaanvraag is, maar ik heb niet de indruk." Ook minister Charles Michel roept Francken op om geen olie over het vuur te gooien.