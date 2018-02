Geens bezorgd over Afrikaans terrorisme



Tijdens een lezing aan de prestigieuze universiteit Johns Hopkins in Washington, heeft Koen Geens (CD&V) een geruststellende boodschap afgeleverd over de veiligheidssituatie in ons land. Tegelijk toonde hij zich bezorgd over de toename van moslimextremisme in Afrika.

Geens vertoeft deze week in de Verenigde Staten om met veiligheidsdiensten als CIA, FBI en Homeland Security en tech-spelers als Google en Facebook te spreken over het belang van data in strafonderzoeken. Het werk van speurders in onderzoeken naar terreur, drugshandel of mensensmokkel is de jongste jaren behoorlijk bemoeilijkt door de introductie van geëncrypteerde communicatietools zoals Whatsapp, Skype, Viber of Messenger. En de providers zijn allesbehalve scheutig met het delen van informatie over gesprekken via die tools. Maar de minister –die tevens professor is- werd ook uitgenodigd door de universiteit Johns Hopkins in Georgetown om te komen spreken over radicalisering in Europa. “Dat thema leeft hier heel sterk. Op deze school kent iedereen Molenbeek”, aldus Matthias Matthijs, een uit Eeklo afkomstige professor Internationale Politiek die al meerdere jaren in de VS woont en werkt.

Koen Geens gaf de studenten Internationale Studies van Johns Hopkins een relativerende boodschap mee. “We moeten niet doen alsof het einde van de wereld nabij is. Terrorisme heeft altijd bestaan. Decennia geleden voerden jonge mensen in Europa ook aanslagen uit in functie van een ideologie, het communisme. We hebben in ons land een hele lijst maatregelen genomen om terrorisme te bestrijden, maar we moeten ook op preventie inzetten.” Op vragen over gebrekkige integratie, racisme en sociale achterstand van migranten in landen als België, antwoordde Geens onder andere: “We zouden gebaat zijn bij meer gemengde huwelijken.” En de minister zei nogmaals dat hij betreurt dat er nog altijd geen Belgische imamopleiding is. "Ik ijver daar al 2 jaar lang voor, maar het is een moeilijk thema."

De minister toonde zich tot slot bezorgd over Afrikaans terrorisme. “In Europa zijn sinds 2015 650 doden gevallen door terrorisme, in het Midden-Oosten en Afrika 28.000. Vooral in Afrika merk je een toename van moslimextremisme. Het geweld in Afrika en de impact op de migratie, maken mij meer bezorgd dan gelijk welk ander terrorisme.”