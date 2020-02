Geens begraaft paars-gele piste: “Mijn plannen zijn doorkruist door verklaringen van één partij” Redactie

14 februari 2020

17u34 84 Minister Koen Geens (CD&V) is niet langer koninklijk opdrachthouder. Hij heeft vanavond zijn eindverslag uitgebracht bij koning Filip. Die heeft Geens’ vraag om van zijn opdracht te worden ontheven aanvaard. Wat de volgende stap wordt in de zoektocht naar een federale regering is nog onduidelijk. Maandag zal de koning opnieuw consultaties aanvatten. Geens vroeg zelf om de audiëntie, het initiatief kwam dus niet van de koning. In zijn persconferentie leek hij een kruis te maken over de paars-gele piste. “Mijn plannen zijn doorkruist door de verklaringen van één partij”, klonk het. “Er is een definitief veto uitgesproken tegen de N-VA.”

Zal de CD&V haar wagonnetje nu blijven vasthaken aan de N-VA? “Dat is een vraag voor onze voorzitter”, aldus Geens. “Voor de stabiliteit van het land was het aangewezen dat N-VA erbij zou zijn. Noem mij misschien een dromer, maar inhoudelijk leek mij een coalitie mogelijk. Sommigen vonden ze echter niet wenselijk.”

Toch weigert Geens de handdoek te gooien, verkiezingen zijn volgens hem nog niet aan de orde. “Ik hou geen rekening met die uitweg. Voor de stabiliteit van het land zou dat niet goed zijn.”

Basisnota van 16 pagina’s

Geens kwam uit op een basisnota van zestien pagina’s rond de meest cruciale thema’s. Hij lanceerde daarbij “zo concreet mogelijke voorstellen”, op basis van de financiële gegevens die voorhanden waren.

“Voor het eerst zijn er diepgaande gesprekken gebeurd over het budget”, klonk het. “Spijtig genoeg heb ik niet met alle partijen kunnen spreken omdat in de laatste dagen het proces doorkruist werd door de mededelingen van één partij. Die wil niet met een andere partij aan tafel, volgens mij is dat definitief.”

Bedankje voor de koning

“Het spijt me dat ik niet alle partijen over alles heb kunnen consulteren. Maandag had ik mijn definitief rapport aan de koning willen presenteren. Maar ik wil voor alle duidelijkheid geen steen werpen”, aldus de minister.

Geens bedankte de koning voor het vertrouwen dat in hem gesteld werd. Ook de partijen kregen een bloemetje toegeworpen “voor alle discretie die in acht genomen werd”.

“Duizenden uren vergaderd”

De onverwachte audiëntie volgde na de uitlatingen van PS-voorzitter Paul Magnette deze ochtend in diverse media. Hij maakte duidelijk dat zijn partij niet in een regering kon stappen met de N-VA. Na “duizenden uren vergaderen zonder vooruitgang” is hij het naar eigen zeggen beu om te onderhandelen met N-VA. “We hebben niets gemeen en zullen ook geen gedwongen huwelijk aangaan”, verklaarde hij.

Geens had van de koning een ‘open’ opdracht gekregen. Hij moest uitzoeken welke coalities nog mogelijk zijn. PS en MR hoopten dat hij zou verder werken op een Vivaldi-coalitie, met daarin socialisten, groenen, liberalen en de CD&V. Alleen, zijn eigen partij zag die piste allerminst zitten. De partijtop wil de N-VA niet lossen en floot Geens terug.

De koninklijk opdrachthouder trachtte de voorbije twee weken daarom PS en N-VA dichter bij elkaar te brengen. Zonder succes, zo blijkt.

Ecolo: “Tijd voor plan B”

Ecolo lanceert op Twitter intussen een oproep richting de andere partijen om een regering zonder N-VA te proberen vormen. “De burgers willen snel een regering. Laten we overstappen op plan B voor België en de uitdagingen van vandaag aanpakken”, schrijft Ecolo. Volgens de Franstalige groenen zijn er sinds de verkiezingen 223 dagen gepasseerd “waarin een regering met N-VA werd geforceerd” en 34 dagen “waarin een andere formule zonder N-VA werd geprobeerd”.

Bekijk ook: Maandag ging Geens nog langs bij de koning en werd zijn opdracht verlengd