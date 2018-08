Geen Zwitserse nationaliteit voor moslimkoppel dat hand weigert te schudden kg

17 augustus 2018

21u28

Bron: Belga 3 Een comité in Lausanne verwerpt een aanvraag van een islamitisch echtpaar dat de Zwitserse nationaliteit wil aannemen. Het paar weigerde de hand te schudden en te antwoorden op vragen van personen van de andere sekse.

"Wanneer men de nationaliteit van een land wil, moet men zich toch inschrijven in de naleving van de juridische orde ervan en in de gelijkheid tussen man en vrouw", zei Grégoire Junod, de burgemeester van deze stad aan de oever van het meer van Genève.



Het paar, waarvan de nationaliteit niet werd bekendgemaakt, werd in de lente verhoord, maar de beslissing is pas vrijdag bekendgemaakt. Volgens de leden van het naturalisatiecomité weigerden de man en zijn echtgenote de hand te geven aan mensen van de andere sekse en waren ze ook terughoudend in het beantwoorden van vragen van iemand van het andere geslacht.

"Kwezelarij"

Viceburgemeester Pierre-Antoine Hildbrand, die aanwezig was bij het verhoor van het paar, zei dat hij "uiterst tevreden" was over de beslissing. "Ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor dat ik heb voorgesteld de naturalisatie te weigeren. De grondwet en de gelijkheid tussen man en vrouw primeren op kwezelarij", voegde hij eraan toe.



Het echtpaar heeft veertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing.