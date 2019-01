Geen zomerkampen in zuiden van provincie Luxemburg door Afrikaanse varkenspest: “We zoeken naar een oplossing” TVC

17 januari 2019

13u25

Bron: Belga 0 Veel jeugdbewegingen zullen hun zomerkamp niet in het zuiden van de provincie Luxemburg kunnen houden door de snelle verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. Dat deelden Provinciegouverneur Olivier Schmitz en Waals minister van Natuur en Bos René Collin mee.

"We volgen alle dossiers op", zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen. "Momenteel hebben we weet van ruim 10 geplande scoutskampen in het getroffen gebied, maar omdat de buffer- en versterkte observatiezone nog kan uitbreiden, kan dit aantal nog verder oplopen. De communicatie van maatregelen sijpelt nu pas door.”

Ook Niels De Ceulaer van Chirojeugd Vlaanderen benadrukt dat ze de situatie goed in het oog houden. "Zeven chirogroepen hadden hun zomerkamp gepland in die regio, maar dat kan nog oplopen."

In de buffer- en versterkte observatiezone kunnen jeugdbewegingen een aanvraag indienen om toch een kamp te mogen organiseren, maar blijven de bossen wel verboden terrein. Volgens Vanreusel is dat geen optie. "We raden onze leden aan om toch geen risico te nemen."

Het is de bedoeling om zo snel mogelijk iedereen aan een alternatieve kampplaats te helpen. Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz

De jeugdbewegingen die op zoek moeten naar een nieuwe locatie, kunnen rekenen op de hulp van de koepels. Zowel Chirojeugd Vlaanderen als Scouts en Gidsen Vlaanderen gaan op zoek naar oplossingen. "We gaan de jeugdbewegingen in kwestie heroriënteren naar een nieuwe locatie, maar dat is minder evident dan het lijkt", zegt Van Reusel. "We moeten hierbij rekening houden met prijs, accomodatievorm, omvang van de groep, datum en of de families nog geen vakanties rond het kamp gepland hadden. We gaan een lijst met beschikbare kampplaatsen laten rondgaan en ze ook logistiek ondersteunen."

Ook Chirogroepen zullen geholpen worden. "We gaan beschikbare oplossingen en kampplaatsen naar onze leden communiceren en de zaak verder op de voet volgen", zegt De Ceulaer.

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz verzekert dat de jeugdbewegingen ook op ondersteuning van de Vlaamse regering mogen rekenen, in samenwerking met organisatie De Ambrassade. "Het is de bedoeling om zo snel mogelijk iedereen aan een alternatieve kampplaats te helpen. Er ligt een plan van aanpak klaar. Vlaanderen rekent hiervoor op een goede samenwerking met Wallonië en de taskforce die is samengesteld door minister Collin en gouverneur Schmitz", benadrukt Gatz.