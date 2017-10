Geen zitpenningen meer in nieuwe raad van bestuur Samusocial KVDS

19u41

Bron: Belga 0 photo_news Christophe Happe (midden), Nic Van Craen (links) en Christine Vanhessen (rechts). De nieuwe raad van bestuur van daklozenorganisatie Samusocial heeft zich tijdens een persconferentie voorgesteld. De raad bestaat uit vijf nieuwe bestuurdersleden, die beklemtoonden dat ze hun werk volledig gratis zullen uitvoeren, zonder het innen van zitpenningen.

De nieuwe raad van bestuur bestaat uit Christine Vanhessen (Directeur van de federatie opvangtehuizen van de daklozenopvang AMA), Christophe Happe (directeur-generaal van het Ziekenhuiscentrum Jean Titeca), Stephane Heymans (operationeel directeur van Dokters van de Wereld), Nic Van Craen (algemeen beheerder van de Vrije Universiteit Brussel) en Bruno Vinikas (ondervoorzitter van het Brussels Forum tegen ongelijkheid). Een nieuwe voorzitter voor de raad van bestuur werd nog niet gekozen. Dat zal later gebeuren.

Lees ook Medewerkers Samusocial leggen werk neer uit vrees voor terugkeer Peraïta

De nieuwe raadsleden willen zich nu in de eerste plaats focussen op het goede beheer van de daklozenorganisatie. "We zijn allemaal sterk gemotiveerd om het dienstenaanbod voor de minderbedeelden in stand te houden, maar ook om het personeel van Samusocial te steunen in deze moeilijke tijden", zegt Christophe Happe.



Ministers

Bij de voorstelling waren er geen ministers of politieke vertegenwoordigers van het Brussels Gewest aanwezig, maar op elke bestuursvergadering worden er wel twee vertegenwoordigers van het Gewest uitgenodigd.