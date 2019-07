Geen zin in gesprek met chauffeur? Uber biedt voortaan ook optie ‘stille rit’ kg

10 juli 2019

12u31

Bron: ANP 0 In taxiapp Uber kun je al voor vertrek aan de chauffeur vragen om zijn of haar mond te houden. ‘Quiet Mode’, heet die instelling. Klanten kunnen dan werken of een dutje doen terwijl ze naar hun bestemming worden gebracht. De optie is enkel geldig voor UberBLACK, de ‘luxeritten’ die Uber aanbiedt.

De Quiet Mode was al beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada, en sinds vandaag ook in België, Nederland en Luxemburg. Klanten kunnen ook aangeven dat ze juist zin hebben in een gesprekje met de chauffeur. "Bijvoorbeeld om de omgeving te verkennen", aldus Uber.



Chauffeurs van UberBLACK maken gebruik van duurdere auto's dan hun collega's bij Uber. Als de taxi een stiltecoupé wordt, is UberBLACK aantrekkelijker voor zakelijke klanten die tijdens de rit willen werken of dommelen.



Gebruikers van UberBLACK kunnen voortaan ook in de app aangeven dat ze bagage bij zich hebben. De chauffeur weet dan dat hij of zij moet stoppen op een plek waar iemand de tassen in de kofferbak kan doen en moet helpen met het tillen van de bagage. Ook kunnen gebruikers aanvinken of ze een warme of koude taxi willen, zodat de chauffeur op weg naar de ophaalplek alvast de airco of de verwarming aan kan doen.