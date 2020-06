Exclusief voor abonnees

Geen woord over de miljarden die in Belgische zakken verdwenen en daar heeft Filip een goede reden voor

Sander Van Den Broecke

30 juni 2020

06u04

1

Koning Filip heeft spijt van de wonden die België in Congo heeft geslagen. Hij noemt de “geweld- en gruweldaden” in de tijd van Congo Vrijstaat van Leopold II en “het leed en de vernederingen” die in de daaropvolgende koloniale periode zijn toegediend. Over de oneerlijke manier waarop België zich 75 jaar lang op de kap van Congo heeft verrijkt, zwijgt hij. En daar heeft hij een goede reden voor.