Geen woonbonus op eerste woning, wel nog op tweede IB

03 oktober 2019

04u58

Bron: Belga 12 Wie na 1 januari 2020 in Vlaanderen een eerste woning koopt, geniet niet langer van de woonbonus. Maar voor een tweede ­woning wél. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen vandaag. De bizarre situatie ontstaat omdat een tweede woning federale materie is. En daardoor kan straks een tweede woning fiscaal interessanter zijn dan een eerste.

Om de afschaffing van de Vlaamse woonbonus te compenseren, dalen de registratierechten van 7 naar 6 procent. Dat geldt enkel voor wie een eerste woning koopt.

Voor tweede woningen blijft het tarief 10 procent. Maar zelfs met die hogere registratierechten is de aankoop van een tweede woning in sommige gevallen voordeliger. Wie een woning van 250.000 euro koopt, betaalt 25.000 euro registratierechten voor een tweede woning. Voor een eerste woning is dat vanaf volgend jaar 15.000 euro. Maar de federale woonbonus levert in het geval van een koppel met een klassieke lening over twintig jaar een totaal voordeel van ruim 25.000 euro op.

Zesde staatshervorming

Het bedrag van de aftrek hangt wel af van het inkomen, en het is in de meeste gevallen niet mogelijk om de Vlaamse en federale woonbonus te combineren. Dat er een Vlaamse en een federale regeling is voor de woonbonus is het gevolg van de zesde staatshervorming.