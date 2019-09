Géén witte rook: Vlaamse onderhandelaars gaan uit elkaar zonder akkoord Vlaamse formatie ADN

27 september 2019

23u04

Bron: Belga 26 De Vlaamse onderhandelaars zijn vandaag omstreeks 23 uur uit elkaar gegaan zonder akkoord. Vlaanderen ontwaakt morgenvroeg dus niet met een regeerakkoord. “De sfeer is constructief, maar er zijn nog bijkomende oefeningen nodig”, zo reageerde de woordvoerder van Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) kort aan Knack.

Jambon had deze namiddag - na twee dagen onderhandelen - het team van CD&V en dat van Open Vld een eigen zaaltje toegewezen. Hij pendelde tussen de twee, voor bilaterale vergaderingen. Na het avondmaal werd die strategie verlaten en zat Jambon samen met de drie partijvoorzitters. Ze bogen zich over de inhoudelijke kwesties, over het ‘verhaal’ van de regering, viel te horen.

Een finaal compromis bleek er uiteindelijk nog niet in te zitten, de centenkwestie blijft een groot probleem. Momenteel is het niet duidelijk wanneer er wordt voortgepraat.



Verwacht werd dat de nieuwe regering vanavond of vannacht vorm zou krijgen. Dan zouden zondag de partijcongressen van de regeringspartijen volgen en zou Jambon maandag zijn Septemberverklaring afleggen. Hilde Crevits (CD&V) liet eerder vandaag alvast geen twijfel bestaan over haar persoonlijke deadline. “Mijn zoon trouwt en ik zal daar bij zijn”, zei ze vanmiddag aan Jambon’s deur. De zoon van de minister treedt morgen in het huwelijk.

