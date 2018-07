Geen water, geen eten, geen schaduw: verwaarloosde hond weggehaald bij baasje in Houthalen-Helchteren ADN

25 juli 2018

15u55

Bron: Politie CARMA 70 De politie heeft gisteren in Houthalen-Helchteren een verwaarloosde Mechelse herder in beslag genomen. De hond zat aan een korte ketting aan een autowrak vastgeketend, in de volle zon en zonder eten of drinken. Het waren de buren die het onophoudelijke geblaf van de hond hadden opgemerkt en de politie verwittigden.

Politie CARMA ging daarop een kijkje nemen bij de woning, in de Kastanjestraat. Ter plaatse troffen agenten de verwaarloosde vastgeketende hond aan. Er was geen drinkwater of voedsel voor het dier voorzien en ook de beschutting was onvoldoende om het dier te beschermen.

De hond werd door de politie in beslag genomen en overgebracht naar het dierenasiel in Genk. De Inspectiedienst Dierenwelzijn werd in kennis gesteld voor verdere opvolging. De eigenaar zal verhoord worden.