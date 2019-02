Geen voormalige SS'ers bij Belgische nazi’s die nog altijd Duits oorlogspensioen krijgen HR

21 februari 2019

12u09

Bron: Belga 0 Het Duitse ministerie van Arbeid heeft woensdag gepreciseerd dat in België achttien mensen een Duits oorlogspensioen ontvangen en dat onder hen geen voormalige SS'ers zijn, zo heeft het Duitse weekblad Stern op zijn website gemeld.

Deze gewezen collaborateurs van het nazibewind kunnen Belgen zijn of Duitsers die in België wonen, voegde het ministerie eraan toe, zonder verdere details te geven. Volgens de Duitse wetgeving op de overheidsdiensten is de deelstaat Noordrijn-Westfalen bevoegd voor deze pensioenen voor begunstigden die in België wonen. Achttien hoogbejaarde Belgen krijgen nog altijd een aanvullend pensioen uit Berlijn wegens ‘trouw, loyaliteit en gehoorzaamheid’. Dat is hen in 1941 zo gegarandeerd door Adolf Hitler zelf.

De Kamercommissie voor Buitenlandse Betrekkingen keurde dinsdag een voorstel tot resolutie van Olivier Maingain (DéFI) goed met het verzoek aan de Belgische regering de lijst op te vragen van de begunstigden van een Duits oorlogspensioen op het Belgische grondgebied die veroordeeld zijn voor collaboratie met de nazi's. De bedoeling is een einde te maken aan de toekenning van deze pensioenen.

Tot 1300 euro

De groep Mémoire-Herinnering, die overlevenden van de concentratiekampen en burgers van de Groep voor de Herinnering en voor de Toekomst bijeenbrengt, bracht de pensioenen in mei 2016 onder de aandacht bij de herdenking van de 71ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Overigens bleek dat de uitkeringen, van ongeveer 400 tot 1.300 euro, aan de Belgische fiscus ontsnappen.