Geen Vlaming op shortlist Libris Literatuur Prijs kg

05 maart 2018

17u30

Bron: Belga 0 De zes genomineerden van de Libris Literatuur Prijs zijn bekend. Het zijn alle zes Nederlandse auteurs. Vlaming Koen Peeters, auteur van "De mensengenezer", heeft de shortlist niet gehaald.

De zes kanshebbers op de literaire bekroning en de bijhorende 50.000 euro zijn: Ilja Leonard Pfeijffer (Peachez, een romance), Tommy Wieringa (De heilige Rita), Marjolijn van Heemstra (En we noemen hem), Martin Michael Driessen (De pelikaan), Murat Isik (Wees onzichtbaar) en Arjen van Veelen (Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken).

De jury van de Libris Literatuur Prijs, onder leiding van auteur en gewezen Libris-winnaar Abdelkader Benali, filterde 6 namen uit de longlist van 18 kanshebbers. Koen Peeters, de enige Vlaming die überhaupt de longlist haalde, is daarbij uit de boot gevallen.

Onder de zes genomineerden zitten twee ex-winnaars. Zo won Ilja Leonard Pfeijffer de prijs al eens in 2014 met "La Superba" en won Tommy Wieringa in 2013 met "Dit zijn de namen". De andere namen op de shortlist zijn minder bekend, al won bijvoorbeeld Martin Michael Driessen in 2016 nog wel de ECI Literatuurprijs.

Voor hun nominatie zelf ontvingen de zes genomineerden al 2.500 euro.

Op 7 mei maakt de jury bekend welke van de zes romans als de beste van het afgelopen jaar kan worden beschouwd. Vorig jaar won Alfred Birney met zijn roman "De tolk van Java".