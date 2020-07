Geen versoepelingen door stijgende cijfers, volgende week nieuwe veiligheidsraad HLA

15 juli 2020

13u34 0 De Nationale Veiligheidsraad stelt de beslissing over nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen een week uit, in afwachting van de verdere evolutie van de cijfers. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) aangekondigd tijdens een persconferentie. “Als de situatie niet verbetert, kunnen we niet overgaan naar fase 5 van de versoepeling”, klinkt het.

“Sinds begin deze maand is er een heropleving van het virus te merken”, waarschuwt premier Wilmès. “Het reproductiegetal is boven de 1, wat betekent dat de epidemie opnieuw aan kracht wint, dat is niet goed”. Om die reden kunnen er op dit moment geen versoepelingen worden aangekondigd, en blijven alle maatregelen die vandaag van kracht zijn gelden, kondigde de premier aan.

Normaal gezien zou op 1 augustus fase 5 van de versoepeling van de coronamaatregelen ingaan, maar die datum is volgens Wilmès niet zeker. “We blijven de epidemiologische situatie aandachtig volgen, zeker in het licht van de opening van een nieuwe fase. We zullen volgende week donderdag 23 juli inschatten of de epidemiologische situatie het toelaat om verder te kunnen gaan. Om dat te kunnen doen, mag de situatie zeker niet erger worden”, aldus Wilmès. “Ik herinner er u aan dat veel heeft te maken met ons eigen gedrag”, waarschuwt de premier. “Als de trend niet goed is, dan gaan we niet naar fase 5. Dan blijft de huidige situatie dezelfde. Als er strengere maatregelen genomen moeten worden, dan zijn we klaar om dat te doen.”

Geen nieuwe versoepelingen dus, en dat betekent dat de evenementensector nog minstens een week langer in onzekerheid leeft. Vooraf werd immers aangekondigd dat er vandaag meer duidelijkheid ging komen over eventuele versoepelingen voor evenementen vanaf september. Ook voor beurzen en cultuurzalen werd meer perspectief verwacht, maar ook zij blijven voorlopig in het ongewisse.



