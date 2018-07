Geen verkeer op vier tramlijnen in centrum Brussel

bvb

08 juli 2018

14u08

Bron: Belga

0

In het centrum van Brussel is geen verkeer mogelijk op vier tramlijnen (3, 4, 82 en 51) omdat iemand een kabel op het elektriciteitssysteem van de bovenleiding probeerde aan te sluiten. Dat meldt Bruzz. Het nieuws wordt bevestigd door woordvoerster Françoise Ledune van de MIVB. Op delen van de lijnen is enkele uren geen verkeer mogelijk en zijn vervangbussen ingelegd.