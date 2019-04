Geen treinverkeer tussen Kortrijk en Waregem na persoonsongeval KVDS

10 april 2019

19u41

Bron: Belga 0 Binnenland Alle treinen tussen Kortrijk en Waregem liggen momenteel stil na een aanrijding van een persoon. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Reizigers tussen Brussel/Gent en Kortrijk wordt aangeraden om via Brugge te reizen.

Sinds 17.45 uur rijden er geen treinen tussen Kortrijk en Waregem door een stilstaande trein op de lijn tussen Kortrijk en Waregem op zo'n 2,5 kilometer van het Kortrijkse station. Er is hinder in beide richtingen.





De NMBS probeert de treinen om te leiden en legt vervangbussen in. Reizigers tussen Brussel/Gent en Kortrijk wordt aangeraden om via Brugge te reizen.

#L75 #L89 #Kortrijk #Oudenaarde #Waregem

Aanrijding van een persoon

Verkeer onderbroken

Update: er rijden vervangbussen tussen Waregem en Kortrijk

Tussen Brussel/Gent en Kortrijk reis je best via Brugge #NMBS NMBS(@ NMBS) link

Wie vragen heeft over zelfdoding of behoefte heeft aan een gesprek daarover, kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of online op www.zelfmoord1813.be