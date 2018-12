Geen treinverkeer tussen Diest en Hasselt na ongeval in Kermt

ttr

29 december 2018

19u10

Bron: belga

0

Het treinverkeer tussen Diest en Hasselt is vanavond volledig onderbroken, nadat een trein een persoon aanreed in Kermt, bij Hasselt. Dat zegt Thomas Baeken van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid via Leuven en Aarschot. De NMBS zal ook vervangbussen inleggen.