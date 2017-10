Geen treinverkeer tussen Antwerpen en Gent: "Nog uren hinder" 10u10 0 Kristof Pieters Aan deze overweg in Lokeren heeft een vrachtwagen de bovenleiding aangereden. Aan een overweg in Lokeren heeft vanochtend een vrachtwagen de bovenleiding aangereden. Daardoor is tussen Gent-Dampoort en Lokeren in beide richtinging geen rechtstreeks treinverkeer mogelijk. Dat melden Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken en NMBS-woordvoerder Bart Crols.

De schade is aanzienlijk: over een lengte van ruim 300 meter boven beide sporen is de bovenleiding beschadigd. "We stellen alles in het werk om de schade zo snel mogelijk te herstellen, maar het gaat nog een tijd duren", zegt Baeken.



Door het incident rijden er momenteel geen rechtstreekse treinen tussen Gent en Antwerpen. De NMBS stelt reizigers alternatieven voor. Wie van Gent naar Antwerpen wil met de trein kan via Mechelen omrijden. Tussen Antwerpen-Centraal en Lokeren rijden pendeltreinen, tussen Lokeren en Gent-Dampoort is een vervangende busdienst ingelegd en tussen Gent-Dampoort en Gent Sint-Pieters rijden pendeltreinen.



Infrabel weet niet of de schade veroorzaakt is door een te hoge lading of een kraanarm. "De vrachtwagen is doorgereden", zegt Baeken. "Er staan nochtans voldoende borden om weggebruikers te waarschuwen."



In de buurt van die overweg heeft een trein die op weg was van Gent naar Antwerpen even stilgestaan. Intussen is die aan het terugkeren naar Gent.

Kristof Pieters

