Geen treinverkeer richting Brussel na ontsporing nabij station Luik ttr

11 juli 2019

10u51

Bron: belga 26 binnenland Het treinverkeer in het station Luik-Guillemins richting Brussel (spoorlijn 36) is deze ochtend volledig onderbroken. De oorzaak is een ontspoorde trein nabij het treinstation, meldt spoornetbeheerder Infrabel.

De trein had reeds een panne en was daarom leeg tijdens de ontsporing. Volgens Infrabel raakten de wielen van de trein tijdens het takelen naast het spoor, aldus een woordvoerder. Een speciale trein wordt ter plaatse gestuurd om de trein opnieuw op de sporen te zetten.

De trein in panne was onderweg van Borgworm (Waremme) en verzorgde de verbinding Brussel-Luik.

"Door een ontsporing van een trein in Luik-Guillemins rijden er momenteel geen treinen tussen Ans en Luik-Guillemins. Meer info over alternatieven volgt", meldt de NMBS via Twitter. “We hebben een vervangende busdienst aangevraagd tussen Luik-Guillemins en Ans. Deze busdienst zou rond ongeveer 11 uur operationeel moeten zijn.”

Update: We hebben een vervangende busdienst aangevraagd tussen Luik-Guillemins en Ans. Deze busdienst zou rond +- 11u operationeel moeten zijn. #NMBS NMBS(@ NMBS) link