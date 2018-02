Geen treinverkeer op lijn Gent-Antwerpen na aanrijding tussen vrachtwagen en goederentrein mvdb

15 februari 2018

20u06

Bron: Belga 8 Deze avond rond 18.50 uur is het tot een aanrijding gekomen tussen een goederentrein en een vrachtwagen, op een overweg in de Heerweg in Lokeren.

Er vielen geen gewonden, maar het treinverkeer tussen Lokeren en Sint-Niklaas is onderbroken. Dat meldt Frédéric Petit van Infrabel, die stelt dat er hierdoor de komende uren veel hinder zal zijn op de lijn Gent-Antwerpen.

De NMBS legt vervangbussen in van Lokeren naar Sint-Niklaas in beide richtingen. Sommige treinen zullen plaatselijk omgeleid worden via Mechelen richting Antwerpen, of lokaal via Puurs.

Er waren geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein, maar er is wel redelijk wat schade. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is. Vermoedelijk gaat het om een onvoorzichtig manoeuvre van de bestuurder van de vrachtwagen, met de overweg was niets aan de hand.

#L59 #Lokeren #SintNiklaas

Aanrijding van een vrachtwagen aan een overweg

Verkeer onderbroken

Sommige IC-treinen worden omgeleid

Reizigers tussen #Antwerpen en #Gent kunnen via #Mechelen of #Brussel reizen#NMBS NMBS(@ NMBS) link