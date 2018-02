Geen treinen tussen Puurs en Temse door kapotte bovenleiding HA

12 februari 2018

11u24

Bron: Belga 2 Het treinverkeer tussen Puurs en Temse ligt deze voormiddag stil, omdat een vrachtwagen iets na 10.30 uur de bovenleiding heeft beschadigd op de overweg van de Robert Verbeelenstraat in Puurs. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

De NMBS legt vervangbussen in tussen beide steden. Momenteel ligt het verkeer op de plaats van het gebeuren stil. "De mensen van Infrabel zijn onderweg om de schade in te schatten." Het nog niet duidelijk hoelang de herstelwerken zullen duren, aldus Baeken. Hoe het komt dat de vrachtwagen de bovenleiding beschadigde, is momenteel niet duidelijk. Mogelijk was de truck te hoog geladen. Volgens Baeken gebeurt dat wel vaker, ondanks de sensibilisering hierrond.

