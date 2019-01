Geen treinen tussen Kortrijk en Moeskroen na persoonsongeval HA

15 januari 2019

10u56

Bron: Belga 0 Het treinverkeer tussen Kortrijk en Moeskroen is sinds vanochtend onderbroken door een persoonsongeval in Lauwe (Menen). Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer moest rond 8.15 uur in beide richtingen worden stilgelegd nadat in Lauwe (Menen) een persoon werd aangereden. Het is nog niet duidelijk hoelang de hinder zal duren. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd.

Over de toestand van de aangereden persoon is nog geen duidelijkheid. Het is ook niet bekend of het gaat om een ongeval of wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

#L75 #Moeskroen #Kortrijk

Aanrijding van een persoon

Verkeer onderbroken

Reizigers naar #LilleEurope reizen het best via #Doornik #NMBS NMBS(@ NMBS) link