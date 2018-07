Geen treinen tussen Kortrijk en Deinze na persoonsongeval in Waregem Alexander Haezebrouck

20 juli 2018

08u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Op dit moment rijden er geen treinen tussen Kortrijk en Deinze na een persoonsongeval ter hoogte van de wissels in Waregem. Dat gebeurde omstreeks 6.50 uur. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd tussen Kortrijk en Deinze.

De betrokken trein was de trein van Antwerpen-Centraal naar Poperinge. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Het gaat meer dan waarschijnlijk om een zelfmoordpoging.

Door het ongeval rijden er ook geen treinen tussen Kortrijk en Gent-Sint-Pieters, meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De treinen vanuit Kortrijk richting Brussel en verder worden omgeleid via Denderleeuw.

Voor heel wat reizigers in Waregem is dit erg vervelend. Ook voor de scouts van Tiegem die vanmorgen op kamp wilden vertrekken naar Trois-Ponts in Luik. Zij keerden dan maar terug om via Kortrijk hun verbinding via Gent-Sint-Pieters te halen en zien hun kamp dus met enige vertraging gestart.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813.