Geen treinen tussen Hasselt en Leopoldsburg na ongeval op overweg in Zonhoven ep

14 maart 2018

08u10

Bron: belga 0 Het treinverkeer op de lijn tussen Hasselt en Mol is vandaag sinds 06.20 uur onderbroken door een aanrijding van een voertuig door een trein op een overweg. Dat meldt Frédéric Petit van spoorwegnetbeheerder Infrabel. Er is een vervangende busdienst ingezet tussen Hasselt en Leopoldsburg.

Het ongeval gebeurde aan de overweg van de Kriekelstraat in Zonhoven. "Volgens de eerste informatie zou het gaan om een auto die zich had vastgereden op de overweg, mogelijk door een of ander manoeuvre. Er zouden geen gewonden zijn", aldus Petit.

Er zijn geen treinen tussen Hasselt en Heusden, en er werd een vervangende busdienst ingelegd. Meteen na het ongeval waren er vervangbussen vanaf Leopoldsburg, maar ondertussen geraken de reizigers tot in Heusden met de trein.

Door het ongeval zou er schade zijn aan de de overweg en de trein, waardoor de hinder nog een tijdje kan duren, aldus Petit.

De woordvoerder roept automobilisten nog op om steeds voorzichtig te zijn aan overwegen, rekening te houden met de signalisatie en steeds de veiligheids- en verkeersregels te respecteren.