Geen treinen tussen Doornik en Bergen IB

15 juli 2019

07u00

Bron: Belga 0

Sinds half zeven deze ochtend rijden op lijn 78, tussen Doornik en Bergen, geen treinen meer. Een woordvoerder van Infrabel zegt dat een treinbestuurder lichaamsresten had zien liggen. De politie is ter plaatse om na te gaan of het gaat om menselijke of dierlijke resten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.