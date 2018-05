Geen treinen tussen Brugge en Blankenberge door ongeval met vrachtwagen

Mathias Mariën

07 mei 2018

16u50

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Het treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge is momenteel in beide richtingen volledig onderbroken door een ongeval met een vrachtwagen. De truck was vermoedelijk te hoog geladen en raakte ter hoogte van de Stationsweg in Dudzele een bovenleiding.